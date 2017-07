Carrefour : Alexandre Bompard a de nombreux défis à relever

publié le 18/07/2017 à 08:01

Un nouveau patron pour la première entreprise privée française par le nombre de ses salariés (380.000 dans le monde entier, dont 116.000 en France). Alexandre Bompard s'assied ce mardi 18 juillet dans le fauteuil de PDG du groupe Carrefour, où il est attendu un peu comme un sauveur. Un groupe qui ne se porte pas trop mal (mieux en tout cas qu'au début des années 2010), mais c'est son avenir qui est incertain. On arrive au bout d'un modèle, celui de la grande distribution en panne de relais de croissance. Le chiffre d'affaires des hypermarchés, moteurs du groupe, ne cesse de s'éroder. Il faut trouver la parade. Ce sera la mission de ce jeune patron de 44 ans qui vient de la Fnac.



Les consommateurs boudent les grandes surfaces. Elles sont "trop tout" : trop grandes (on s'y perd), trop loin (on gaspille son temps), trop anonymes (on est noyé dans la masse). Aujourd'hui le consommateur rechigne à prendre sa voiture pour aller passer son samedi après-midi en banlieue dans les allées d'un hypermarché entre des boîtes de conserves et des yaourts. Il a plutôt besoin de cocooning, de proximité et de convivialité. D'où le succès des supermarchés de quartier, plus petits et plus attrayants. Il y a un problème de formatage des magasins. Mais pas seulement.

Carrefour ne sauvera pas sa place de troisième distributeur mondial en se contentant de démultiplier les Carrefour Market, Carrefour City ou autres Carrefour Express. Il faut trouver des solutions pour relancer les hypers, qui non seulement séduisent moins la clientèle, mais sont aussi bousculés par le e-commerce et attaqués par les enseignes low-cost ou très spécialisées.