publié le 10/12/2017 à 14:43

Vers un grand scandale sanitaire ? Les autorités ont annoncé, dimanche 10 décembre, qu'un très large rappel de laits infantiles, du groupe Lactalis, était effectué. En cause, cinq nouveaux cas de salmonellose déclarés cette semaine chez des nourrissons.



C'est le deuxième cas de rappel de produits pour bébés. Alors que Lactalis avait rappelé douze références de laits infantiles fabriqués dans son usine de Craon (Mayenne) le 2 décembre dernier, le ministère de l'Économie et des Finances a publié dimanche une liste beaucoup plus importante, de plus de 600 lots, qui sont rappelés, interdits à la consommation et à l'exportation.

Les plus de 600 lots concernés appartiennent à plusieurs marques, dont les françaises : Carrefour, Picot et Milumel. Mais des marques étrangères sont également visées par cette mesure de sécurité : Amilk Bifido, Babecare, Babycare, Damira, Ostricare, Enfastar, Frezylac, Gloria, Gromore, Karihome, Malyatko, Mamy, Mon petit inovital, Ofmon, Premium Care, Procare, Puleva, Quaker Probabt, Sanu, Sanutri, SOG, Stolle, Superior Growing Up.

Bercy estime que les mesures prises par le groupe depuis le 2 décembre ne sont "pas de nature à maîtriser le risque de contamination" par ces bactéries. Les investigations ont détecté, selon le porte-parole de Lactalis, une "cause probable de contamination survenue sur l'une de nos tours de séchage (de l'usine de Craon) dans la période du 1er au 6 mai", a reconnu un porte-parole de Lactalis, géant mondial des produits laitiers.





Les salmonelloses sont des intoxications alimentaires allant de la gastroentérite bénigne à des infections plus graves. Elles sont potentiellement plus dangereuses pour les jeunes enfants, les personnes âgées ou affaiblies.