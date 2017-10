Carrefour présente ses excuses après une publicité polémique

Le Carrefour de Villiers-en-Bière est le plus grand hypermarché de France.

publié le 17/10/2017 à 14:11

Depuis deux jours, le groupe Carrefour est sous le feu des critiques et a présenté ses excuses face au tollé. En cause ? Une publicité pour un poupon interactif. "Deviens une véritable maman en prenant soin de ton Baby Born !", explique la publicité sur le site de l'entreprise Splash Toys et reprise mot pour mot par le catalogue de Carrefour.



Le prospectus détaille également les neuf fonctions du jouet, parmi lesquelles la possibilité de boire, pleurer, manger... Mais ce qui a provoqué la colère sur les réseaux sociaux c'est les trois modèles proposés : "fille, garçon ou ethnique". Le dernier adjectif désignant une poupée à la peau noire.

Repérée et dénoncée par une utilisatrice de Twitter, @GraciosaTorpeza, la publicité a rapidement fait scandale. "Mes yeux brûlent", peut-on lire sur le réseau social, quand un internaute se demande : "Ethnique, c'est quoi ?".



Contacté par franceinfo, Carrefour "tient à présenter ses excuses" et "regrette cette erreur de libellé". Le groupe précise que cette dénomination "émane d'un de ses fournisseurs" et assure "faire le nécessaire pour corriger son catalogue en ligne", sans préciser ce qu'il compte faire des catalogues déjà imprimés.

MAIS "Deviens une véritable maman" ?????? "Existe en 3 modèles différents : fille, garçon ou ethnique" ????????? Mes yeux brûlent. pic.twitter.com/tFdmeD2LtR — Lola (@GraciosaTorpeza) 15 octobre 2017

"le ethnique"genre tu peux pas etre un garcon ou fille quand t'es noir¿¿¿¿en plus ce mot est stupide et douteux — Maëva (@Maaevaa38) 16 octobre 2017