La grande distribution française cherche à se réinventer

publié le 04/12/2017 à 07:26

Nos grandes enseignes font encore partie des poids lourds mondiaux du grand commerce. Mais pour le rester, nos champions doivent le rester. Tout simplement parce que la France est en train de devenir un des plus grands marchés de l'e-commerce en Europe (72 milliards d'achats l'an dernier). Ensuite parce que les ventes en grande surface stagnent, alors que celles en ligne explosent. Enfin, les consommateurs sont plus exigeants, mieux informés, plus connectés et plus pressés. Si ces attentes ne sont pas satisfaites, nous serons demain tous clients d’Amazon l'Américain et d'Ali Baba le Chinois.



Quel intérêt d'une alliance entre Carrefour et Fnac-Darty ? Amazon attaque le créneau du commerce alimentaire. Il est urgent que les grandes enseignes répondent sur celui de l'électronique et de l'électroménager. Le premier argument, c'est le prix. Si ces deux distributeurs mutualisent leurs commandes (Fnac-Darty c'est 7 milliards d'euros de volume d'achat annuel, et 4 pour Carrefour), ils réduiront leurs coûts d'approvisionnement.

Cette voie a déjà été ouverte par Auchan, qui fait route commune dans ce domaine avec Boulanger, mais aussi par Casino, déjà associé à Conforama et qui vient de se lier à un groupe britannique expert du e-commerce. Ce sont les premiers remparts dressés les Français devant la machine à broyer d'Amazon.