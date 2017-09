publié le 16/09/2017 à 11:21

Les artistes continuent de s'engager. Dimanche 17 septembre, -M-, Archive, Metronomy, C2C, Amadou & Mariam, Naive New Beaters, Yael Naim, Georgio, Imany, Vald, Tiken Jah Fakoly, Juliette Armanet, Tryo, Ben l’Oncle Soul, Alain Souchon, et Bernard Lavilliers chanteront et joueront pour faire bouger le gouvernement et faire "rimer solidarité avec réalité". À l'occasion du Printemps Solidaire, qui se déroulera sur la place de la Concorde à Paris à partir de 14 heures, des concerts gratuits sont offerts au public parisien.



Mais ce n'est pas seulement pour danser que Solidarité Sida (déjà organisateur de Solidays) se mobilise ce week-end. Le but du rendez-vous : interpeller le président de la République afin que la France tienne sa promesse de consacrer 0,7% de son RNB (Revenu national brut) au développement. Une promesse "vieille de 50 ans", souligne le communiqué. À l'heure où Emmanuel Macron a annoncé une baisse des budgets de tous les ministères, ce qui risque de diminuer encore celui consacré à l'aide publique au développement, actuellement à 0,37% du RNB, selon Brut.



"J'en entends parler depuis que je chante", ajoute Bernard Lavilliers à RTL.fr. Pour le chanteur qui s'apprête à sortir un nouvel album, la France "doit respecter et assumer ses décisions", d'autant que d'autres pays européens ont déjà honoré la promesse comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Danemark, la Norvège et les Pays-Bas. "Je participe pour que la France honore sa parole", ajoute l'artiste connu pour son engagement politique.

La culture est un bouclier formidable contre l'ignorance, c'est la démocratie. Bernard Lavilliers





Le monde de la culture a-t-il encore une résonance chez nos politiques ? Bernard Lavilliers veut croire que oui "pour attirer l'attention sur le sujet". "Je pense que la culture est un bouclier formidable contre l'ignorance, la culture c'est la démocratie, nous les artistes, c'est notre travail d'apporter la lumière sur certains sujets", explique-t-il avant d'ajouter : "Quand un mouvement prend de l'importance, le gouvernement commence à être à l'écoute".

Outre les concerts, des intervenants prendront également la parole pour faire réagir et donner de la profondeur à l'événement. Parmi eux, l'avocat Éric Dupond-Moretti, l'intellectuel Raphaël Glucksmann, le président de Médiapart Edwy Plenel ou encore l'agriculteur qui aide les migrants, Cédric Herrou. Ils seront là pour sensibiliser le public venu écouter les concerts.



En avril, un événement similaire avec des scènes mobiles qui ont descendu l'avenue des Champs-Élysées avait attiré, selon les organisateurs, 500.000 personnes.