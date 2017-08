publié le 23/08/2017 à 08:13

Ce n'était pas gagné pour Myriam lorsqu'elle a contacté l'émission de Julien Courbet Ça peut vous arriver diffusée sur RTL. Un artisan voyou avait empoché de l'argent pour des travaux de rénovation dans sa maison avant de disparaître. Mais grâce au passage de Myriam dans l'émission, des artisans de Saint-Étienne se son mobilisés pour remettre la maison en état.



"Ça a été un peu difficile pendant deux ans de dormir dans un petit espace de cinq-six mètres carrés, on s'est retrouvés avec trop d'espace. On s'acclimate bien mais sur le coup c'est un petit peu déstabilisant', explique Myriam qui se réjouit du résultat des travaux.

Maman célibataire, Myriam a été escroquée l'an dernier par un pseudo-artisan qui l'a ruinée. Des artisans de Saint-Étienne, touchés par son histoire diffusée dans l'émission Ça peut vous arriver sur RTL, se sont mobilisés pour entièrement rénover la maison. Tout cela, bénévolement. "Un élan de solidarité magnifique", résume Myriam.



Aujourd'hui, elle parle de "renaissance". C'est une nouvelle vie qui commence pour son fils Samy et elle. "Mon fils et moi, on installe des petites choses, on bricole". Elle conclut : "On est enfin chez nous mais on n'est pas que chez nous, on est aussi chez tous les gens qui sont venus aider". Il reste quelques travaux d'aménagement à faire mais tout sera probablement terminé pour la rentrée des classes.