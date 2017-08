Cédric Herrou : délinquant où substitut de l'État ?

publié le 08/08/2017 à 20:51

L'agriculteur militant Cédric Herrou a été condamné en appel à 4 mois de prison avec sursis pour aide à l'immigration clandestine, ce mardi 8 août. La justice lui reproche notamment d'avoir accueilli des étrangers en situation irrégulière dans sa ferme à la frontière franco-italienne. En première instance, il avait été condamné à 3.000 euros d'amende avec sursis. Malgré cette condamnation, Cédric Herrou a bien l'intention de poursuivre son aide aux migrants. Alors, est-il un délinquant qui ne respecte pas les lois, ou fait-il le travail de l'État, comme il le dit lui-même ?



Également dans On refait le monde : la mue de La République En Marche, la "charte de la transparence", la grogne des livreurs Deliveroo et la Marseillaise chantée chaque semaine en classe dès la rentrée prochaine.

