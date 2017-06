publié le 26/06/2017 à 02:14

Pendant une heure le 25 juin, Solidays a été transporté au Mali. Sur la scène de l'Hippodrome Longchamp, qui accueille le festival, M accompagné de Toumani et Sidiki Diabaté et Fatoumata Diawara ont fait voyager les milliers de spectateurs le temps d'un concert exceptionnel. Un show d'une heure qui a clôturé la 19e édition de Solidays, festival toujours engagé et militant depuis 1999. Sous les applaudissements du public, Matthieu Chedid - M- est arrivé sur la scène avec un costume bleu et jaune, suivi des musiciens et chanteurs avec qui il a réalisé son dernier album Lamomali.



Très vite, l'artiste échange avec le public. M mime des gestes aux festivaliers pour accompagner le refrain d'une chanson, et leur demande plus tard d'allumer leurs téléphones "pour faire comme les étoiles". Sur ses riffs de guitare, la puissante voix de Fatoumata Diawara se mêlent parfaitement aux mélodies de la kora, instrument à cordes malien du virtuose Toumani Diabaté, avec son fils Sidiki.

Un voyage acoustique entre afro et pop qui n'a pas laissé les festivaliers indifférents. "C'est trop beau papa", souffle une jeune fille à son père qui ne quitte pas M des yeux. Un peu plus loin, Ana et ses amies, qui ont toutes la vingtaine, ont enlevé leurs chaussures et dansent pieds nus "parce que c'est la liberté et avec M on se sent libres".



Une magnifique alchimie entre M et les artistes maliens

Après avoir interprété quelques titres de Lamomali, son dernier album en hommage au Mali, M laisse la parole à Toumani Diabaté. Ce dernier se lance dans un petit cours de kora. Il explique les sons, les différentes cordes avant de se lancer dans une improvisation, rythmée par M et sa guitare. L'amitié entre les deux hommes saute aux yeux et leurs sourires si communicatifs voyagent sur toutes les bouches des spectateurs du premier au dernier rang. Il en est de même pour l'alchimie qui règne entre le groupe.



Fatoumata Diawara laisse une nouvelle fois entendre sa voix si puissante, qui permet à quiconque l'écoute de s'évader. Un très beau moment sur scène et dans la fosse où famille, spectateurs et bénévoles dansent tout au long du show, pour terminer par un tonnerre d'applaudissements, qui a pu s'entendre, jusqu'au Mali.