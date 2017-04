Éric Dupond-Moretti au cinéma : "si on me propose d'autres choses, pourquoi pas"

publié le 15/04/2017 à 14:44

Éric Dupond-Moretti, avocat pénaliste, multiplie les expériences. À 56 ans, il vient de sortir son troisième livre aux éditions Michel Lafon avec le journaliste du Figaro Stéphane Durand-Souffland, intitulé Directs du droit. Surtout, il est à l'affiche de Chacun sa vie, film de Claude Lelouch sorti le 15 avril. Il y donne la réplique à Béatrice Dalle et c'est un grand moment de cinéma.



Celui qui se présente comme un homme qui a "l'honnêteté de (ses) failles et de (ses) malhonnêtetés", qui "essaye d'être un homme libre", a-t-il pris goût à la comédie ? S'il explique avoir accepté ce rôle parce qu'il ne refuse "que les coups de bâton", il admet au micro de RTL que le cinéma "le branche" : "Je suis allé là comme Candide était au Conseil d'État, c’est-à-dire que j'ai tout découvert : le maquilleur, le perchiste, le technicien, les costumiers, Lelouch évidemment (…) c'est un cadeau du ciel de rentrer dans un monde qui n'est a priori le sien."

Cependant, il n'envisage pas (forcément) de donner une suite à ses premiers essais d'acteur : "On n'est pas là, pour le moment c'est une parenthèse qui s'est ouverte et qui s'est refermée. Je l'ai dit à plusieurs reprise, c'est une incursion, pas une reconversion." Malgré tout, il refuse de se fermer une porte : "Si on me propose d'autres choses, oui, pourquoi pas", reconnaît-il.