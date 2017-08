Jamila Haddoum, rappeuse et animatrice dans un quartier sensible

publié le 21/08/2017 à 07:45

Jamila est née et a grandi au Neuhof, à Strasbourg. Un quartier sensible, défavorisé. Depuis l'adolescence, elle se bat pour briser des barrières et encourager les jeunes de son quartier à voir plus loin et plus grand. "Au collège, quand on parle avec les jeunes, rares sont ceux qui sont poussés à faire des études pour devenir médecin ou avocat", constate-t-elle. "Dans les quartiers, on les dirige vers la vente, vers la couture, la coiffure. C'est bien, c'est des métiers bien sûr, je dénigre pas, mais ils peuvent aussi être avocat", poursuit-elle.



Pour leur redonner confiance en eux, Jamila organise des défis. Avec à la clé, un voyage. Les jeunes sont déjà partis au Canada et aux États-Unis. Des vacances qu'ils ont financé eux-mêmes. "Qand ils organisent une soirée, c'est eux qui mettent en place l'organisation dans sa totalité. Ils s'occupent de la caisse, des affichages, du contenu de la soirée. Le but c'est de les responsabiliser", raconte-telle.

Jamila ne s'arrête jamais. Entre la musique, les jeunes, son mari et ses trois enfants, c'est une maman très occupée. Et qui déborde d'idées. Dernièrement, elle a lancé, en musique, un défi à tous les quartiers de France : un porte-à-porte l'hiver dernier pour inciter les habitants à s'inscrire sur les listes électorales. Mais pas question pour Jamila de faire de la politique. Ce qu'elle veut, c'est faire voler en éclats les clichés qui collent aux murs du quartier. Une bataille qu'elle mène en chanson avec ses deux fils aînés.