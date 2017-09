publié le 07/09/2017 à 10:10

Toitures arrachées, maisons détruites, voitures immergées... Quelques heures à peine après le passage de l'ouragan Irma dévastant les îles de Saint-Martin, détruite à 95%, et Saint-Barthélemy, les images montrent à quel point l'ouragan n'a rien perdu de sa puissance. D'heures en heures, le bilan s'alourdit : 8 personnes ont été tuées et 21 blessées à Saint-Martin quand un surfeur de 16 ans est mort sur la petite île de Barbuda.



Face à l'aggravation potentielle de la situation météorologique, avec la formation de deux autres ouragans dans la région, la solidarité se met en place. Des équipes de la Croix-Rouge (plateforme d'intervention régionale Amériques Caraïbes), présentes en Guadeloupe, s'organisent dans le but d'intervenir rapidement.

Un appel aux dons a été lancé par l'ONG sur son site internet. Ceux qui le souhaitent peuvent apporter leur contribution directement en ligne, envoyer un chèque à l'adresse suivante : "Urgence Caraïbes", Croix-Rouge française, 98 rue Didot, 75 694 Paris Cedex 1 ou téléphonez au service Relations donateurs au 09 70 82 05 05.



"On a le matériel nécessaire pour ouvrir des centres d'hébergement d'urgence, à savoir des lits, des duvets et de quoi recréer des structures familiales dans des gymnases ou dans des zones qui permettent d'accueillir le public à ce moment-là", assure sur France Info Stéphane Cazatti, responsable opérations à la Croix-Rouge. Mais accéder aux zones sinistrées est totalement impossible pour le moment au vu de l'étendue des dégâts.



Recenser les personnes portées disparues

Sur Twitter, le Secours populaire a, lui aussi, lancé un appel aux dons. L'association a débloqué un premier fonds d'urgence de 100.000 euros. Pour faire un don il faut envoyer DON5 (cinq euros) ou DON10 (10 euros) par SMS au 9 22 22.



En plus de la Croix-Rouge et le Secours populaire, l'Association de volontaires numériques, Volontaires internationaux en soutien opérationnel virtuel, propose également son aide pour recenser les personnes recherchées. Un formulaire est à disposition sur le compte Facebook de l'association, qui rappelle les numéros d'urgence mis en place par l'État. Il est possible de prendre des nouvelles de ses proches en contactant le 01.82.71.03.37 depuis la métropole et le 05.90.99.39.00.



La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a atterri en Guadeloupe, jeudi 7 septembre, avec une douzaine de pompiers spécialisés dans la recherche de personnes. L'armée et la sécurité civile sont aussi sur le pont. À l'heure actuelle, la principale difficulté est l'acheminement des secours et des vivres. Si l'aéroport de Pointe-à-Pitre a été épargné, ceux de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, dont on n'est sans nouvelle, ont été partiellement détruits et ensevelis par des gravats.