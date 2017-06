et La rédaction numérique de RTL

publié le 09/06/2017 à 22:24

Barbet Schroeder place le mal comme fil rouge de ses films. Exemple concret avec son dernier documentaire, Le Vénérable W. Le metteur en scène suisse s'est intéressé au rôle du bouddhisme dans l'extermination des Rohingya, la minorité musulmane de Birmanie qui représente 4% de la population. Le réalisateur raconte l'histoire du moine bouddhiste et raciste, Wirathu. "J'ai fait une enquête sous forme de thriller pour découvrir qui était ce monsieur. Il a découvert très tôt le racisme", explique le réalisateur. "C'est une haine profondément enfouie, froide et assez commune dans le pays. Le racisme anti-musulman n'est pas minoritaire. C'est quelque chose d'assez répandue". Le racisme anti-musulman atteint environ 30% de la population, selon le réalisateur.



Dans Le Vénérable W, le réalisateur s'est arrêté sur le paradoxe entre le bouddhisme, religion qui prône la non-violence, avec le racisme. "Dans toutes les religions, il y a la place pour la haine, qui est aussi un phénomène humain", affirme-t-il lui-même boudhiste. Barbet Schroder a vécu le tournage du documentaire "comme un thriller". La persécution contre la communauté Roghynias a fait des centaines de morts, dans un silence total des pouvoirs publics, que ce soit celui des militaires ou celui de Aung San Suu Kyi. "Je crois que cela les arrange. Je crois qu'ils aiment bien regrouper le pays autour de la religion majoritaire", estime le metteur en scène, qui précise que les militaires et l'armée ont toujours le pouvoir absolu aujourd'hui en Birmanie.

Barbet Schroeder a dû fuir la Birmanie à l'issue du tournage du documentaire. Il a rencontré les protagonistes du film en les faisant venir par avion ou par véhicule privé. C'est le 3e documentaire de Barbet Schroeder sur la trilogie du mal. Le réalisateur a réalisé au préalable une réalisation sur le général Amin Dada, sur Jacques Vergès, l'avocat de Klaus Barbie. "Je pense que c'est utile de comprendre comment fonctionne la mécanique du mal