Plus de 98 millions de comprimés de cette drogue ont été interceptés en 2016, contre 50 millions en 2015.

Des représentations de Bouddha en Birmanie (Illustration)

publié le 06/02/2017

Un moine bouddhiste birman a été arrêté dimanche 5 février après la découverte de plus de 4 millions de comprimés de méthamphétamine cachés dans son monastère du nord-ouest du pays, a annoncé la police lundi. "Quand la police l'a arrêté, ils ont trouvé 400.000 comprimés dans sa voiture", a expliqué Kyaw Mya Win de la police de la province de Maungdaw. Puis en fouillant son monastère, les forces de l'ordre ont découvert "4,2 millions de comprimés dissimulés", a-t-il ajouté. D'après les médias locaux, l'homme est le premier moine arrêté pour possession de drogues dans cette partie reculée du pays.



L'an passé, plus de 98 millions de comprimés de cette drogue de synthèse ont été interceptés contre 50 millions en 2015. Ce pays d'Asie du Sud-Est, qui sort de décennies de régime militaire, est l'une des plaques tournantes de la drogue dans la zone. La région du Triangle d'or - aux confins du Laos, de la Thaïlande et de la Birmanie - a longtemps été le principal lieu de production de l'opium et de l'héroïne, jusqu'à ce que l'Afghanistan devienne une plaque tournante de la production.



Les saisies de méthamphétamines en Asie-Pacifique ont quadruplé en cinq ans, d'après l'ONU qui estime que la production et la consommation des drogues de synthèse a explosé dans la région. En Thaïlande, une trentaine de moines avaient été défroqués pour consommation de drogue en 2013, année où le royaume faisait face à une multiplication de scandales impliquant des religieux.