Auto : Opel s'approche dangereusement du fossé

publié le 23/02/2017 à 06:40

Opel, c'est l'histoire d'une belle marque qui aujourd'hui s'approche dangereusement du fossé. Avec une ardoise colossale : 15 milliards d'euros de pertes depuis 2000. Pourtant le constructeur, né en 1862, fait partie de l'histoire prestigieuse de l'automobile allemande. Dans les années 50, Opel compte même parmi les plus grands constructeurs européens. Mais les choix économiques n'ont pas toujours été judicieux.



Propriété de l'américain General Motors depuis 1929, ses voitures sont trop chères ou ne collent pas toujours avec l'air du temps. En voyant arriver trop tard, par exemple, le succès des SUV. Son modèle économique fait un flop. Ainsi l'Astra, pourtant l'un de ses best-sellers, dégage trop peu de marges.

En 2012 déjà, General Motors tente une alliance avec le groupe PSA. Une aventure qui fera "pschitt" au bout de deux ans. Le Français, au bord de la faillite, préfère se tourner vers l'État et son partenaire chinois.

Opel et Vauxhall, du quasi copié-collé

Aujourd'hui c'est un PSA en pleine forme qui montre les muscles et veut racheter Opel, pour accélérer l'internationalisation du groupe et le faire grossir. Ce mariage se traduirait par une production de 4 millions de voitures par an et propulserait PSA sur la deuxième marche des constructeurs européens.



Dans la corbeille PSA hériterait aussi de la marque Vauxhall. General Motors a acheté ce constructeur britannique en 1925, soit quatre ans avant la marque allemande. Au fil des ans, les modèles se sont ressemblé, comme la Viva, qui s’inspirait de l’Opel Kadett dans les années 70.



Depuis trente ans, c'est quasi du copié-collé. En réalité les voitures qui sortent des usines britanniques sont de Opel adaptées au marché britannique avec, bien sûr, la conduite à droite.