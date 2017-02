PSA rachète les voitures indiennes Ambassador

REPLAY - Le constructeur français PSA Peugeot Citroën a payé 11 millions d'euros pour s'offrir le fleuron de l'industrie automobile indienne. Un rachat stratégique.

par Florian Martin , Loïc Farge publié le 14/02/2017 à 06:46

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La nouvelle Renault Kwid inonde le marché indienCela passerait presque inaperçu avec notre vision d'occidentale, mais PSA prépare une vraie petite révolution. Le groupe automobile vient de racheter la marque indienne Ambassador. Ambassador, c'est le nom d'une petite berline quatre portes construite dès les années 50, avec une petite frimousse plutôt sympa. C'est la voiture préférée des hauts fonctionnaires (en quelques sorte une DS locale mijotée à la sauce curcuma). Elle s'offre une seconde vie comme taxi, avant de disparaître des catalogues il y a trois ans.



Le modèle n'a pas résisté au syndrome qui a touché également l'Europe : la mode des SUV est passée par là. La légende indienne, techniquement dépassée, n'a pas survécu. Bref, cela fait les affaires des PSA, qui possède donc maintenant quatre marques (Peugeot, Citroën DS et Ambassador).



Quel est l'intérêt d'acheter une marque indienne laissée presque à l'abandon ? Déjà, ce n'est pas cher. Coût du rachat : 800 millions de roupies indienne au propriétaire Hindustan Motors, soit la "ridicule" somme de 11 million d'euros. Pour une marque automobile c'est dérisoire. C'est comme si, à notre niveau, on achetait une boite à chaussures. L'autre intérêt - et c'est là toute l'intelligence de PSA : s'installer sur le marché indien. Un marché où il y a de quoi se frotter le main.

L'Inde, nouveau terrain de chasse de PSA

L'Inde, c'est un peu la Chine il y a 25 ans. Le taux de motorisation là-bas est trente fois moins important qu'en Europe occidentale. Seul problème, le pays niveau infrastructure est clairement sous-développé. PSA a pensé à tout en s'associant à l'ancien propriétaire de la marque. À eux deux, il vont investir 100.000 millions d'euros.



Le groupe possède donc le savoir-faire et maintenant une marque en Inde. De quoi rivaliser avec son concurrent d'amour de toujours en ce jour de Saint-Valentin, un certain Renault qui fait un carton lui aussi avec son bébé SUV Kwid. Affaire à suivre.