APL : Emmanuel Macron est-il le président des riches ?

publié le 24/07/2017 à 20:47

Le coup de rabot sur les aides personnalisées au logement fait grincer des dents. À partir d'octobre, elles seront diminuées de 5 euros par mois. Une économie de près de 400 millions d'euros par an pour le gouvernement. 6,5 millions de foyers sont concernés par la mesure.



À gauche comme à droite, ça ne passe pas et certains soulignent qu'Emmanuel Macron baisse les APL et dans le même temps assouplit l'ISF, l'impôt sur la fortune des plus aisés. Alors Emmanuel Macron est-il le président des riches ?

Également dans On refait le monde : la loi de moralisation de la vie publique, passe d'armes entre la France insoumise et le Front national, les anti-vaccins partent en croisade et la proposition de la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa.



On refait le monde avec :

- Denis Tillinac

- Ivan Levaï

- Virginie Le Guay