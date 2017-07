publié le 24/07/2017 à 08:41

C'est une décision surprise qui fait bondir les étudiants. Le gouvernement annonce que, d'ici octobre prochain, les allocations logement, et particulièrement l'aide personnalisées au logement (APL), seront amputées d'une baisse de 5 euros "par mois et par ménage". L'opposition se soulève contre cette décision. Comme d'autres, Olivier Faure y voit une mesure qui profite davantage aux Français aisés plus qu'aux démunis. "Tout est choquant, la méthode comme le fond", s'insurge-t-il au micro RTL, ce lundi 24 juillet 2017.



Le président du groupe Nouvelle gauche à l'Assemblée nationale estime que "5 euros pour des budgets importants, ce n'est pas grand-chose, mais pour un public qui gagne moins de 1.000 euros, ça représente le pain pendant une semaine". C'est une mesure "unique qui frappe indifféremment ces bénéficiaires, critique-t-il encore. Décision après décision, le gouvernement fait les poches de ceux qui ne peuvent pas se défendre quand ils cherchent, au contraire, à réalimenter les poches de ceux qui ont déjà beaucoup".

Olivier Faure revient alors sur l'idée de réformer les aides au logement : "Faire en sorte que les enfants des parents qui payent l'ISF n'aient pas le droit aux APL" mais "ça n'a pas été retenu, regrette le député socialiste de Seine-et-Marne. Il y a quelque chose de très choquant à aller faire les poches des petits alors que pendant ce temps-là, on revient sur des mesures de justice et d'équité".

D'autant que le gouvernement Philippe renvoie la responsabilité au précédent quinquennat et cristallise les tensions. Selon le ministère de la Cohésion des territoires, cette baisse aurait été "décidée sous le quinquennat précédent et pas encore appliquée". Ce que réfutent les anciens membres de l’exécutif. "Rien n'a jamais été prévu de la sorte par le gouvernement précédent", assure Olivier Faure.



Cette mesure ferait économiser 32,5 millions d'euros à Bercy chaque mois, soit près de 400 millions par an. Mais les inquiétudes des Français concernés pourraient se transformer en blocage social. C'est ce qu'espère le député socialiste. Car si le groupe autrefois majoritaire à l'Assemblée nationale n'a sans doute plus les moyens législatifs pour faire plier le gouvernement, Olivier Faure rappelle qu'il n'y a "pas que l'Assemblée mais aussi l'opinion publique, les sondages et la presse".