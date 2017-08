Angélique Debruyne, patronne d'un tabac-presse dans l'Aube

publié le 09/08/2017 à 07:25

"Si les gens se levaient tous les matins avec le sourire et sans tracas, cette France à moi elle me ferait plaisir". C'est donc avec le sourire qu'Angélique tient le tabac-presse de son village depuis bientôt quatre ans. "Moi je me lève avec plaisir le matin. Je suis contente aussi de fermer le soir quand j'ai fait 10 heures, mais je ne viens vraiment pas en reculant", assure-t-elle. "Ce qui me plait le plus, c'est le contact avec les gens. Je vois du monde. Parfois si ça ne va pas bien dans ma tête, il y a toujours quelqu'un pour faire rire un peu", poursuit-elle.



D'autant que ses clients, Angélique les connait bien. Elle est du village. Elle est née ici et habite ici. Ce tabac-presse, elle le connait depuis son enfance. Quand elle décide de le reprendre, c'est avec la volonté de faire vivre ce commerce et son village. Angélique ne compte pas ses heures. Elle ouvre même les jours fériés. Elle voit son commerce comme un service qu'elle rend aux autres.

Ce tabac-presse est un changement de vie pour cette mère de famille qui s'est battue trois ans contre la délocalisation de son ancienne entreprise en Chine. Un combat qui l'a beaucoup marquée et changée.