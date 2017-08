Sabine, responsable d'une Ressourcerie à Paris

publié le 04/08/2017 à 08:19

Sabine déambule dans sa Ressourcerie. Ici, des vêtements et des livres. Là, des meubles et de la vaisselle. Derrière cette porte, des bénévoles qui réparent, trient, remettent en état. "Les gens sont contents de donner, parce qu'ils savent que ça va servir à d'autres", affirme-t-elle. Sabine prône le réemploi des choses. Elle récupère et revend à tout petit prix, aidée par des personnes en réinsertion ou en situation d'urgence. À son échelle, elle tente de redonner du sens à notre société de consommation.



Sabine se réjouit aussi du cadre dans lequel elle travaille. Sa Ressourcerie est installée dans les locaux désaffectés de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Dans les anciennes chambres et salle d'opérations, il y a maintenant des associations, et surtout 600 migrants, hébergés ici en urgence et de manière temporaire. "Il faudrait qu'on s'ouvre davantage à tout ce malheur et qu'on en tienne beaucoup plus compte. Ils n'ont pas du tout choisi d'être dans cette situation-là, ils la subissent. On ne pourra encore ignorer le problème comme ça encore longtemps", argue-t-elle.

Travailler avec des réfugiés et des gens en souffrance, tenter de changer notre mode de consommation et de vie : Sabine a conscience d'être un peu à contre-courant parfois. Et elle l'assume totalement.

