Bertrand Périer, avocat et professeur d'art oratoire en Seine-Saint-Denis

publié le 08/08/2017 à 07:25

"Ma France à moi, c'est une France où on ferait prendre conscience aux gens que la parole est leur amie, que c'est probablement une arme de cohésion massive". Bertrand Périer a le sens des formules. Parler en public est son métier, mais aussi sa passion. Quand il ne plaide pas au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, cet avocat aux petites lunettes rondes est en Seine-Saint-Denis, à l'université. Les samedis matin, il y enseigne l'art oratoire à une trentaine d'étudiants.

"Ce qui est frappant en Seine-Saint-Denis c'est que les jeunes que l'on rencontre, qui ont une vingtaine d'années, cela fait précisément vingt ans qu'on leur dit que la parole ce n'est pas fait pour eux, qu'ils n'y arriveront pas et qu'ils sont enfermés dans un langage rudimentaire. C'est totalement faux !", peste-t-il. "La parole n'est pas l'apanage d'une quelconque classe sociale. C'est parce que vous maîtriserez les codes de la prise de parole en public que vous pourrez justement sortir de ces déterminismes et briser les plafonds de verre", insiste-t-il.



Pour cela, Bertrand Périer les fait parler, argumenter et débattre. Le but : les préparer à un concours d'éloquence qui a pour ambition d'élire le meilleur orateur de Seine-Saint-Denis. Une compétition inédite qui fait l'objet d'un documentaire dans lequel l'avocat est un des personnages centraux. À 44 ans, Bertrand Périer n'a pas toujours été à l'aise avec les mots. Il dit de lui-même qu'il n'était "pas la star des booms" et qu'il a longtemps eu du mal à parler aux autres. Aujourd'hui, cet ancien grand timide donne de son temps pour aider les autres à trouver leur voix.