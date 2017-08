Valérie Le Guern-Gilbert, septième génération de l'entreprise Mauviel

publié le 07/08/2017 à 07:10

"On dit toujours que la France a des véritables savoir-faire, une histoire et une culture, mais si on ne s'arrête qu'à cela ça ne sert à rien pour construire demain", lance Valérie Le Guern-Gilbert. Elle ne gère pas seulement une entreprise, elle gère un héritage : celui de sa famille, qui fabrique des ustensiles de cuisine depuis 1830. Et toujours au même endroit : à Villedieu-les-Poêles, dans la Manche. C'est la cité du cuivre depuis le XIe siècle. "Vous imaginez que moi j'hérite du travail de six générations avant. On a un héritage à garder, à faire évoluer pour aujourd'hui et pour demain. Et de façon économique. Moi, je ne gère pas un musée", lance-t-elle.



Dans son bureau, les photos de famille et de l'atelier. La petite entreprise familiale, qui compte aujourd'hui 90 salariés, a su s'adapter au temps et à l'évolution de la cuisine. Sa spécialité : les poêles et la casseroles en cuivre. Deux cents ans de savoir-faire exclusivement français, que Valérie s'est engagée à sauvegarder.

"Nous sommes le dernier étameur en France et pratiquement dans le monde. Un jour, le chef de l'Élysée me dit : 'Est-ce que tu ne connaîtrais pas un étameur, parce que là je n'ai plus d'étameur ?'. Cela a été la dernière brique à ma réflexion depuis un an ou deux, ou comment former des jeunes avec des écoles qui n'existent plus", explique Valérie Le Guern-Gilbert. "En fait, j'ai réalisé que pour mettre en place un programme de formation, et donc indirectement de transmission, cela avait un lien direct avec la sauvegarde du patrimoine français", ajoute cette femme de 49 ans.