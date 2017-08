Fabien Kees, maire d'une commune rurale de l'Essonne

publié le 03/08/2017 à 09:12

"Ma France à moi, ce serait un doux rêve : une France où tout le monde s'aime. Mais c'est quelque chose d'impossible", lâche Fabien Kees. C'est pourtant ce qu'essaie de faire tous les jours ce père de cinq enfants. C'est aussi ce qui a motivé son engagement en politique. Même s'il préfère utiliser l'humour pour expliquer pourquoi, à 43 ans, il s'est présenté aux dernières élections municipales. "Je suis natif de la commune, j'y ai été enfant de chœur, j'y ai été pompier volontaire. Il ne restait plus que curé et maire, et malheureusement je mense que les portes de l'église ne se seraient pas ouvertes", confie-t-il.



Dans sa mairie de Dannemois aux grandes baies vitrées, Fabien Kees tente donc de retisser du lien social et de redonner le sourire à ses 854 habitants. Il s'est donné une mission : que les gens se rencontrent, se parlent, s'entraident. Il créé alors un comité des fêtes. La place du village redevient un lieu de vie et d'échange.

Novice, Fabien Kees apprend son métier sur le terrain. Et sur ses jours de repos. Car monsieur le maire est aussi sapeur-pompier professionnel dans une commune voisine. Deux métiers, deux passions, et une vie bien remplie. Des responsabilités qu'il prend à cœur. Car ce que Fabien Kees veut faire passer, c'est le respect des valeurs républicaines et des plus anciens.