Alzheimer : le chat favorise-t-il le développement de la maladie?

Selon des chercheurs iraniens, les parasites présents dans les excréments des félins, contribueraient au développement de la maladie d'Alzheimer et de la schizophrénie.

Chat (illustration)

par Emeline Le Naour publié le 01/02/2017 à 20:20

Changer la litière de son chat pourrait bien devenir une corvée dangereuse. Jusqu'à présent, les seuls risques concernaient les femmes enceintes, au système immunitaire affaibli, pouvant développer la toxoplasmose, maladie transmise via le parasite Toxoplasma gondii, présent dans les excréments des chats. De nouvelles découvertes sont plus inquiétantes puisque ce même parasite serait capable de remonter jusqu'au cerveau humain, favorisant ainsi le développement de la maladie d'Alzheimer ou encore de la schizophrénie comme ont démontré des scientifiques iraniens de l'université de Téhéran.



Dans cette étude publiée dans le Journal de la parasitologie, et relayée par le Daily Mail les chercheurs expliquent qu'ils sont parvenus à ce résultat en inoculant le Toxoplasma gondii à des souris qui ont fini par présenter des déficiences dans leur fonction d'apprentissage et des troubles de la mémoire semblables à ceux observés chez les malades atteints d'Alzheimer. "Comme le parasite est attiré par la zone cérébrale, il est très probable qu'il soit lié à la maladie d’Alzheimer", a commenté Michael Sukhdeo, l'éditeur de la revue scientifique.