Quels sont les premiers signes de la maladie d'Alzheimer ?

26/01/2017

La maladie d'Alzheimer continue de faire peur parce qu'elle reste méconnue et est sujette à de nombreuses idées reçues. On s'imagine en effet que son évolution est rapide et dévastatrice. Or, elle se développe sur plusieurs années et les liens continuent d'être possibles avec l'être cher touché par cette pathologie . Par ailleurs, elle ne débute pas toujours par des troubles de mémoire et se caractérise par de nombreuses étapes. Comment évolue cette maladie ? Peut-on l'éviter ou la prédire ? Où en est la recherche ?

Invités

- Colette Roumanoff, écrivain, metteur en scène et directrice de la compagnie de théâtre : "La compagnie Colette Roumanoff". Co-auteur avec sa fille Valérie Roumanoff de la pièce "La confusionite".

Son mari était concerné par la maladie.

Livre : "Le bonheur plus fort que l'oubli" (Michel Lafon)

- Dr. Olivier de Ladoucette, psychiatre et gérontologue, rattaché à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, Président de la Fondation pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer

