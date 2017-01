Michel Crépu va être entendu par le parquet financier, qui a ouvert une enquête pour des soupçons d'emploi fictif qui pèsent sur l'épouse de l'ancien premier ministre.

> Affaire Penelope Fillon : l'ex-directeur de "La Revue des deux mondes" répondra demain à la justice Crédit Média : Marc-Olivier Fogiel Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Au micro de RTL, jeudi 26 janvier, l'ancien directeur de la Revue des deux Mondes a fait savoir qu'il était disposé à collaborer avec la justice dans le cadre des soupçons qui pèsent sur Penelope Fillon. "Je suis prêt à répondre aux questions qui me seront posées pas plus tard que demain. Ils m'ont proposé très aimablement que l'on se voit dès que possible", explique Michel Crépu. En outre, il dit avoir "découvert l'existence" du poste de Penelope Fillon ces derniers jours.



Dans la soirée de mardi 24 janvier, Le Canard Enchainé a dévoilé des soupçons d'emplois fictifs concernant l'épouse de François Fillon. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet national financier pour "détournement de fonds publics" et "abus de biens sociaux". Selon l'hebdomadaire, Penelope Fillon a été rémunérée pendant huit ans comme attachée parlementaire de son mari ou du suppléant de celui-ci, ainsi que par la Revue des deux Mondes. Pénélope Fillon aurait été salariée entre le 2 mai 2012 et décembre 2013 de cette revue qui est la propriété de Marc Ladreit de Lacharrière (PDG de Fimalac), un ami de François Fillon. Elle aurait touché alors environ 5.000 euros bruts par mois.



Plus d'informations à venir sur RTL.fr...