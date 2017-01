La femme de François Fillon a été rémunérée pendant huit ans comme attachée parlementaire de son mari ou du suppléant de celui-ci à hauteur d'environ 500.000 euros brut, selon les informations du "Canard Enchaîné".

Crédit : PHILIPPE LOPEZ / AFP Pénélope et François Fillon

14 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La révélation a fait l'effet d'une bombe. En pleine campagne présidentielle, Pénélope Fillon est accusée d'avoir touché des centaines de milliers d'euros pour des tâches minimes ou fictives ? Selon les informations du Canard enchaîné, la femme de François Fillon a été rémunérée pendant huit ans comme attachée parlementaire de son mari ou du suppléant de celui-ci à hauteur d'environ "500.000 euros brut", ainsi que par la Revue des deux mondes.



Au lendemain de ces révélations, le parquet national financier a annoncé l'ouverture mercredi 25 janvier d'une enquête préliminaire sur des suspicions d'emploi fictif de Pénélope Fillon comme attachée parlementaire de son mari et de son suppléant à l'Assemblée nationale. L'enquête a été ouverte pour "détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel de ces délits" et confiée à l'Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), a précisé le parquet dans un communiqué.