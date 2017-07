14 Juillet : le programme du défilé

publié le 14/07/2017 à 06:05

3.700 militaires sont attendus pour défiler sur les Champs-Élysées vendredi 14 Juillet, de l'Arc de Triomphe à la place de la Concorde. Mis à l'honneur cette année pour les cent ans de l'entrée en guerre des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, les troupes américaines seront également présentes, avec la délégation officielle présidée par Donald Trump. Le défilé s'organisera en plusieurs temps forts.



La cérémonie commencera à 10 heures 10, avenue de Friedland, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron qui passera en revue les troupes françaises. À 10 heures 25 sur la place de la Concorde, les honneurs seront rendus au président français, qui sera accueilli par une partie du gouvernement, dont Édouard Philippe, et par le chef d'État major particulier d'Emmanuel Macron, l'amiral Bernard Rogel.

À 10 heures 30, une animation sur l'évolution technologique intitulée 1917-2017 : 100 ans de technologie présentera huit chars emblématiques.

"Opérationnels ensemble": un défilé célébrant l'alliance militaire

À 10 heures 45, le défilé aérien débutera avec au total 63 avions, dont des avions de la patrouille de l'US Air force et des avions de chasse furtifs américains, mêlés aux patrouilles françaises. Sur le thème "Opérationnels ensemble", le défilé aura pour but de célébrer l'engagement de l'armée de l'air concernant la sécurité intérieure et extérieure, aux côtés des alliés. Un déploiement aérien de 1.200 soldats français, engagés dans l'opération Chamal contre Daesh, sera ainsi déployé.



Dix minutes plus tard, à 10 heures 55, le défilé des troupes débutera sur les Champs-Élysées. Près de 3.700 militaires défileront, dont 114 militaires français dans le cadre du thème "Opérationnels ensemble". Parmi eux, les artilleurs intervenus lors de la bataille de Mossoul, en Irak.

Concerts et feu d'artifice

La fin de cortège sera composée de 210 véhicules, 240 chevaux de la Garde républicaine et 29 hélicoptères des armées, de la sécurité civile et de la gendarmerie. Le défilé s’achèvera à 11 heures 45 avec un concert de l'orchestre militaire, avant un hommage aux victimes de l'attentat de Nice survenu un an plus tôt. Emmanuel Macron va conclure la cérémonie par une "adresse à la nation", avant de se rendre à Nice pour les commémorations.



Pour continuer les festivités, le public est invité à s'installer sur le Champ de Mars pour le traditionnel feu d'artifice, qui aura lieu à partir de 23 heures, tiré depuis la Tour Eiffel et les jardins du Trocadéro. Cette année, le thème sera "Paris et les Jeux olympiques", au moment même où Paris est presque assurée d'être ville organisatrice.