publié le 03/06/2017 à 15:07

Un an après l'attentat qui a coûté la vie à 86 personnes, venues assister au feu d'artifice sur la promenade des Anglais à Nice, Emmanuel Macron rencontrera les familles de victimes du camion fou. Le président de la République assistera aux cérémonies commémoratives de cet attentat revendiqué par le groupe État islamique, a précisé le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, accompagné du ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, au cours d'une rencontre avec l'association de victimes "Promenade des Anges".



Au cours de son entretien avec les ministres, Christian Estrosi, maire de Nice, a rappelé qu'il souhaitait la mise en place de plusieurs dispositifs de sécurité dont un logiciel de reconnaissance faciale et un bouton d'alerte dans les écoles, pour commuter les images de vidéo-surveillance d'un établissement scolaire vers un centre de supervision urbain en cas d'intrusion. Aujourd'hui, la Commission nationale informatique et libertés (Cnil) s'y oppose.



Les deux ministres étaient samedi 3 juin en déplacement à Nice pour apporter leur soutien à Caroline Reverso-Meinietti, candidate de la République en Marche (REM) dans la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes, qui s'oppose notamment à Eric Ciotti (Les Républicains).