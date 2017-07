publié le 12/07/2017 à 12:59

Les invités du 14 juillet ne font pas l'unanimité. Après l'annonce de la présence de Donald Trump à Paris, invité par Emmanuel Macron, c'est celle du chef d'orchestre du concert du Champ-de-Mars qui soulève la polémique. Il s'agit du très reconnu dans son domaine Valery Gergiev.



Mais ce ne sont pas ses qualités de musiciens qui sont mises en question, plutôt ses relations proches avec le chef du Kremlin, Vladimir Poutine. Les internautes, observateurs, journalistes, s'indignent de ce choix de la part du président français.

"Il a joué pour les troupes d'Assad, joué pour les troupes russes en Ossetie du Sud occupée... Il jouera pour notre fête nationale. #Shame", a tweeté l'intellectuel Raphael Glucksmann. D'autres jugent "choquant" la symbolique, "Je suis scandalisé qu'un homme aussi controversé que Gergiev ait été choisi pour diriger le National lors de notre Fête nationale", écrit un autre internaute.



Et ce n'est pas seulement pour ses étroites relations avec Poutine qu'il ne plait pas, mais aussi et surtout pour son soutien à la politique homophobe de la Russie, comme le rappelle L'Obs, pour son soutien à l'annexion de la Crimée, pour son concert dans la capitale géorgienne prise par l'armée russe en 2008, pour celui donné à Palmyre après la reprise de la ville syrienne par l'armée de Bachar al-Assad aidée par la Russie. Et la personnalité dérange d'autant plus qu'elle est invitée pour commémorer la Révolution française et les valeurs qui en découlent, à savoir la démocratie et la république.