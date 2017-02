publié le 16/02/2017 à 16:54

Facebook veut mettre en relation les employeurs et les demandeurs d’emploi. Le réseau social a annoncé mercredi dans un post de blog qu’il allait laisser les entreprises publier des offres d’emploi et les internautes déposer des candidatures directement sur sa plateforme. Ces derniers pourront consulter des offres d’emploi directement sur la page Facebook d’une marque ou au sein d'un espace dédié.



Chaque annonce contiendra un formulaire de candidature pré-rempli à partir des informations publiques du profil Facebook de l’internaute. Cela devrait inciter les membres du réseau à renseigner davantage leur profil. Des offres sponsorisées pourront apparaître dans le fil d’actualité des utilisateurs, comme le font déjà certains messages publicitaires. Les entreprises pourront contacter directement les candidats via la messagerie instantanée Messenger.

La fonctionnalité sera déployée dans un premier temps aux États-Unis, où elle a déjà été testée dans certaines parties du pays, ainsi qu’au Canada.

À l'instar d'autres géants du numérique comme Twitter ou Le Bon Coin, Facebook a déjà mis en place plusieurs initiatives liées au monde du travail. La plateforme communautaire a lancé son propre réseau social pour les entreprises en octobre dernier. Intitulé WorkPlace, il met à disposition des entreprises la plupart des outils de Facebook pour leur permettre de centraliser leur communication interne.



Le site de Mark Zuckerberg s’est associé à RTL et la CGPME il y a deux ans pour mettre en place "Les PME recrutent", une page compilant des centaines de milliers d’offres d’emploi de stage et alternance. Fort de 1,8 milliard d’utilisateurs, Facebook fait planer une menace sérieuse sur le réseau social professionnel LinkedIn, racheté en juin dernier pour 23 milliards d’euros par Microsoft, dont l’interface a été mise à jour il y a quelques semaines.