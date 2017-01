Le cumul de deux emplois, une nouvelle tendance ?

Agriculteur/clown, boulanger/community manager, banquier/danseur : la génération "slasheur", c'est dans "On est fait pour s'entendre" !

Crédit : I Stock Bientôt tous concernés par le cumul d'emplois ?

par Geoffrey Branger publié le 11/01/2017 à 07:00

Connaissez-vous le terme "slasheur" ? Il s'inspire du symbole (/) de nos claviers qui signifie "et-ou" et désigne une personne qui cumule plusieurs emplois. En France, 4,5 millions de travailleurs sont déjà concernés (soit près de 16% de la population active). Si à l'origine cette situation n'est pas toujours un choix, la grande majorité des "slasheurs" y trouve finalement son compte avec notamment une diversité des activités, la possibilité de vivre de ses passions et un complément de revenus. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce nouveau statut ? Comment gérer plusieurs carrières en même temps ?

Invités

- Nathalie Six, journaliste au magazine Avantages, partenaire de l'émission

- Pourang khaksar, médecin urgentiste et magicien mentaliste



- Séverine Audoin, traiteur, elle réalise par ailleurs des moulages de mains et pieds depuis une vingtaine d'années en maternité.

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).