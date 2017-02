publié le 16/02/2017 à 17:13

La baisse est à relativiser. Mais le chômage a légèrement chuté, pour la deuxième année consécutive. Il s'établit désormais à 9,7% en France métropolitaine avec une diminution de 0,2 point, et à 10% dans la France entière, a annoncé l'Insee ce jeudi 16 février. L'année 2016 s'est terminée en baisse, mais l'institut de statistique avait révisé à la hausse le taux du troisième trimestre, l'établissant à 9,8% en métropole et 10,1% en prenant en compte l'outre-mer.



Fin 2016, l'Insee a dénombré 2,78 millions de chômeurs en métropole, soit environ 31.000 de moins sur le trimestre et 68.000 de moins étalés sur l'année entière. Parmi ces désormais ex-chômeurs, 1,2 million étaient en recherche de travail depuis au moins un an. Le taux de chômage de longue durée diminue à 4,2% de la population active. Concernant les seniors (50 ans ou plus), avec un taux de chômage de 6,7%, leur situation est stable sur un an, malgré une amélioration en fin d'année (-0,4 pt).

La tendance annoncée et enregistrée par l'Insee se rapproche de celle de Pôle emploi, qui a vu 17.400 personnes de la catégorie A (sans aucune activité) partir sur le trimestre, et 107.400 sur l'ensemble de l'année 2016. Mais les baisses enregistrées sur le trimestre et sur l'année sont à nuancer par le fait que le "halo autour du chômage" est, lui, en hausse. Le nombre de personnes en sous-emploi, c'est-à-dire qui souhaiteraient travailler davantage, continue de diminuer (-0,1 pt sur le trimestre, -0,4 pt sur l'année), à 6,2%. Il s'agit, pour l'essentiel, de travailleurs à temps partiel subi.