Xavier Bertrand est l'invité de RTL

publié le 17/01/2018 à 07:11

Le 11 décembre dernier, Xavier Bertrand a décidé de claquer la porte des Républicains. "Je ne reconnais plus ma famille politique alors j'ai décidé de la quitter", avait-il annoncé sur France 2, au lendemain de l'élection de Laurent Wauquiez à la tête du parti. Une défection qui n'est pas pour autant synonyme d'alliance avec Emmanuel Macron, affirme Xavier Bertrand. "Je ne suis pas macroniste", résume-t-il dans une interview accordée au Parisien mardi 16 janvier.



Si les observateurs sont nombreux à lui prêter des ambitions présidentielles, Xavier Bertrand assure vouloir se concentrer sur sa région des Hauts-de-France. "Je me consacre à la région jusqu’en 2021 et la suite de mon mandat. Comment je peux être utile, comment je peux être efficace : il n’y a que ça qui m’intéresse", affirme-t-il dans Le Parisien.

Emmanuel Macron s'est justement rendu à Calais ce mardi 16 janvier, dans un contexte de vives tensions autour du projet de loi asile et immigration porté par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Si le chef de l'État a déclaré que la France ne laissera pas s'installer une nouvelle "jungle", Xavier Bertrand dénonce lui un "manque d'annonces claires". Une tentative pour tenter de conserver un espace politique d'ici à 2022 ?

>> Xavier Bertrand répondra aux questions d'Elizabeth Martichoux à partir de 7h45. Une interview à suivre en direct vidéo sur RTL.fr.