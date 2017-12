publié le 12/12/2017 à 19:13

Le parti Les Républicains a perdu l'une de ses figures. Xavier Bertrand a annoncé lundi 11 décembre sur France 2 qu'il quittait son parti, qui vient d'élire Laurent Wauquiez à sa tête. "Je ne reconnais plus ma famille politique", a déclaré le président des Hauts-de-France. "C'est son choix", a commenté Laurent Wauquiez simultanément. Le départ de Xavier Bertrand est la première défection de poids dans le parti.



Ancien ministre, ancien numéro un du parti - il avait dirigé à l'époque l'UMP de 2008 à 2010 - et président de région depuis 2015, Xavier Bertrand fait clairement parti des poids lourds de la droite, ce que l'on appelle un ténor. Et ils ne sont plus très nombreux aujourd'hui. C'est donc loin d'être une décision anecdotique, comme veulent le croire les équipes de Laurent Wauquiez. Pour autant, elle semble assez isolée et il ne faut certainement pas s'attendre à des départs en chaîne.

Partir pour aller où ?

La preuve, Valérie Pécresse, elle aussi hostile à Laurent Wauquiez, a fait savoir qu'elle resterait au sein des Républicains. Dominique Bussereau, Jean-Pierre Raffarin et Alain Juppé, qui ne sont pas franchement fans de Laurent Wauquiez non plus, se disent "attentifs et vigilants". Partir c'est une chose, mais pour aller où ? C'est un peu le problème aujourd'hui de Xavier Bertrand : il est libre certes, mais il est seul.

C'est en solitaire qu'il se prépare pour 2022, qu'il essaye en tout cas. Il a déjà son petit club de réflexion, créé en 2012 et baptisé La Manufacture. Il a d'ailleurs décidé de le réunir ce week-end. Même s'il jure vouloir se consacrer à sa région, il est évident qu'il a la présidentielle 2022 en ligne de mire.



Il était donc impensable pour lui de se placer "sous la coupe" de Laurent Wauquiez, d'autant qu'il avait envisagé à un moment de se présenter à l’élection. Wauquiez, Bertrand... Chacun espère désormais jouer sa carte. Identitaire pour le premier, plus social pour le second. Il leur reste quatre ans pour installer le match.