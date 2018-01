publié le 16/01/2018 à 11:29

Un président en exercice ne s'était pas rendu sur place depuis 1984. Emmanuel Macron est attendu de pied ferme à Calais, ville symbole de la crise migratoire. Si le nombre de migrants a fondu depuis la fermeture de la jungle, ils sont encore 700, contre 8.000 auparavant, à vivre dans la ville.



Une visite particulièrement attendue alors qu'elle intervient en plein débat sur le projet de loi asile et immigration, destiné à réformer la politique migratoire et durcir le droit d'asile. Un texte critiqué aussi bien par une partie de la droite qu'à gauche.

Une politique qu'il assume malgré tout. Le chef de l'État a donné des instructions très fermes et il veut vérifier par lui même que sa nouvelle politique est bien suivie. L'objectif d'Emmanuel Macron est de dissuader les migrants d'arriver à Calais, de rappeler que c'est une impasse, de marteler que la frontière avec la Grande-Bretagne est fermée.

Fermeté et humanité

À ce volet répressif, Emmanuel Macron va aussi ajouter du "et en même temps". De la fermeté et en même temps de l'humanité. Il va ainsi rappeler aux policiers que leur comportement doit être exemplaire. Dans un rapport publié l'an dernier, l'ONG Human Rights Watch (HRW) avait dénoncé un usage excessif de la force contre les migrants et des "abus", notamment contre des enfants.



Par ailleurs, deux des principales associations locales d'aide aux migrants, L'Auberge des migrants et Utopia 56, ont décidé de boycotter la rencontre du monde associatif avec le Président. "Alors même que le gouvernement n'a pas écouté à Paris les grandes organisations humanitaires, ni sur leurs critiques, ni sur leurs propositions, pourquoi le Président tiendrait-il compte des mêmes critiques et propositions des associations locales ?", s'interrogent-elles pour justifier leur refus.

Quel est le programme de la visite ?

Le chef de l'État débutera son déplacement à Croisilles, où a été ouvert l'un des trois Centres d'accueil et d'examen de situation (CAES), une nouvelle structure pour héberger les migrants dans l'attente d'une décision administrative sur leur droit à se rendre au Royaume-Uni, à rester en France, à être renvoyé dans le pays d'entrée dans l'Union européenne ou à être expulsé vers leur pays d'origine.



En fin de matinée, Emmanuel Macron arrivera à Calais pour sa première visite comme président. Accompagné de quatre ministres, dont ceux de l'Intérieur Gérard Collomb et de la Justice Nicole Belloubet, il y prononcera un discours devant les forces de l'ordre, avant de s'entretenir avec les élus locaux, les acteurs économiques et les associations d'aide aux migrants, et de découvrir le front de mer en partie réhabilité.