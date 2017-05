publié le 19/05/2017 à 17:27

Mesures de rétorsion, insultes... Lorsque certains comportements de journalistes ne plaisent pas à l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, cette dernière fait savoir son mécontentement. Les faits remontent au 23 avril, soir du premier tour de l'élection présidentielle qui place le candidat "En Marche !" en tête. Emmanuel Macron savoure sa victoire à La Rotonde entouré d'amis et de vedettes.



À ce moment, la communication du candidat connaît son premier couac de l'entre-deux-tours. À sa sortie du restaurant, le candidat est cuisiné par la presse et notamment par Paul Larrouturou, un journaliste de l'émission de Yann Barthès, Quotidien. "La Rotonde, c’est votre Fouquet’s ?", lui demande le journaliste. Emmanuel Macron est contraint de répondre et lui lance : "Je n'ai pas de leçon à recevoir du petit milieu parisien".



Derrière le candidat, l'équipe de communication d'Emmanuel Macron s'arrache les cheveux et met immédiatement en place des mesures de rétorsion à l'encontre de l'émission de TMC, rapporte M, le magazine du Monde. L'accès au candidat est rigoureusement rendu compliqué par l'équipe de Macron. Quotidien est alors victime de pression et de menaces de boycottage. L'animateur de l'émission, Yann Barthès, reçoit ensuite les amabilités de Sylvain Fort, le chef de la communication. "Gros connard.", "Débile profond."... Les insultes fusent. Sylvain Fort a démenti auprès du magazine la seconde insulte mais assume la première.



Si l'on savait la communication d'Emmanuel Macron orchestrée au millimètre, ce dérapage de Sylvain Fort ainsi que la colère de la presse face à la décision de l'Élysée de choisir les journalistes accrédités pour les déplacements du président interrogent en ce début de quinquennat.