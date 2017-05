Nouveau roman de Valérie Trierweiler : "j'avais envie de quelque chose de neuf"

publié le 16/05/2017 à 20:49

Les secrets d'Adèle, c'est le roman avec lequel revient Valérie Trierweiler. Écrire l’histoire d'amour qui aurait uni le peintre Klimt et sa plus célèbre modèle Adèle Bloch, lui a-t-il permis de guérir d’une partie de votre vie ? "Non, il ne s’agit pas de guérir, je suis guérie de tout. Dans la vie, il faut aller de l’avant, ma carrière n'a pas évolué, j'avais envie de quelque chose de neuf", explique Valérie Trierweiler.



En 2014, l'ex-compagne de François Hollande avait sorti un best-seller, Merci pour ce moment. Il retraçait son passage en tant que première dame. "Écrire sur la politique, ça n’est plus mon sujet. Aujourd’hui, j’écris avec bonheur sur la littérature et ce que j’aimerais faire encore, c’est du reportage, j’adore aller sur le terrain", poursuit-elle.

Le livre sort au moment où François Hollande quitte l’Élysée. Était-ce le bon moment pour le sortir ? "Je me suis posée la question. Il se trouve que c’est un livre d’été. On ne voulait pas le sortir à la rentrée au moment des 600 romans qui arrivent sur le marché", souligne la journaliste qui ajoute qu'elle a trouvé la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron était "très belle" et "très émouvante".