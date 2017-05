publié le 07/05/2017 à 20:51

Richard Ferrand, le bras droit d'Emmanuel Macron, s'est félicité de la victoire de l'ancien ministre de l'Économie au second tour de la présidentielle. Le secrétaire général du mouvement "En Marche !" a déclaré ce dimanche 7 mai sur TF1 que "ce soir, avec l'élection ample d’Emmanuel Macron, la moitié du chemin a été faite".



Richard Ferrand appelle désormais à se tourner pour la seconde étape vers les élections législatives. Il estime que '"pour que l'on puisse agir, il va falloir que l'on puisse constituer une majorité à l'Assemblée nationale", prévient donc ce député du Finistère, ajoutant que la bannière sous laquelle les candidats aux législatives du mouvement allaient se présenter : "La République En Marche".

Selon le bras droit du nouveau président de la République "tout reste à faire", même si "la démarche d'Emmanuel Macron, entamée voilà plus d'un an, a rencontré les faveurs des Français, et de façon extrêmement ample". Richard Ferrand a par ailleurs conclu en affirmant que "le chantier du rassemblement des Françaises et Français va s'ouvrir très rapidement et ce sera la première tâche à laquelle le président Macron va vouloir s'atteler". Les élections législatives se dérouleront le 11 et le 18 juin prochain.

Tout commence ce soir. Avec l'élection ample d'@EmmanuelMacron nous franchissons une première étape. Il faudra maintenant une majorité. @TF1 — Richard Ferrand (@RichardFerrand) 7 mai 2017