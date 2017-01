POINT DE VUE - Les deux candidats au second tour de la primaire de la gauche s'affronteront lors d'un ultime débat télévisé, ce mercredi 25 janvier. Un rendez-vous dans lequel la stratégie jouera un rôle déterminant.

> Alain Duhamel : "Durant le débat, Valls devra se montrer offensif et Hamon défensif" Crédit Média : RTLnet

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Ultime face-à-face pour Manuel Valls et Benoît Hamon. Mercredi 25 janvier, les deux candidats au second tour de la primaire de la Belle Alliance Populaire s'affronteront lors d'un débat télévisé diffusé sur TF1, France 2 et France Inter.



Certes, les duels changent rarement l'ordre d'arrivée. Mais dans le cadre d'élections primaires, les candidats ne sont jamais à l'abri d'une surprise. De ce point de vue, la question de leur stratégie est essentielle. Pour Benoît Hamon, il s'agira de se montrer calme, rassembleur et apaisant. Il devra dédramatiser chacune de ses propositions, en expliquant par exemple que le revenu universel, la réduction du temps de travail ou l'instauration de la VIème République peuvent se faire progressivement.



Pour Manuel Valls, c'est tout l'inverse : sans se montrer violent ou brutal, il devra être offensif, en tentant de dé-mythifier les propositions idéologiques de Benoît Hamon. Pour saisir sa chance de marquer l'électorat, il devra par exemple expliquer que le revenu universel proposé par son adversaire est impossible à financer, que la VIème République est une faribole, ou encore que les 32 heures hebdomadaires reviendrait à isoler la France du reste du monde.