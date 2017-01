ÉCLAIRAGE - Manuel Valls et Benoît Hamon confronteront leurs programmes une dernière fois ce mercredi 25 janvier à partir de 21 heures.

par Léa Stassinet publié le 25/01/2017 à 11:17

Les échanges s'annoncent tendus ce soir entre les deux derniers candidats à la primaire de la gauche. Benoît Hamon et Manuel Valls débattront de leurs idées, parfois radicalement opposées, une dernière fois ce mercredi 25 janvier à partir de 21 heures. L'objectif pour Manuel Valls, inverser la tendance et stopper la dynamique dont semble profiter son concurrent. Lors du premier tour, Benoît Hamon était arrivé en tête, avec 35,86% selon les derniers résultats, contre 31,22% pour l'ancien Premier ministre.



Ce face-à-face sera à suivre sur TF1 et France 2, mais aussi sur France Inter. Il sera également diffusé en intégralité sur RTL. Pour animer le débat, Gilles Bouleau a été choisi par TF1, David Pujadas représentera France 2, et France Inter a misé, comme lors de la primaire de la droite sur Alexandrai Bensaïd.

Au programme : économie, écologie et sécurité

Les échanges devraient durer au maximum jusqu'à 23h30, et s'articuleront en trois parties. Le programme économique des deux candidats sera tout d'abord abordé avec focus sur les propositions de Benoît Hamon et de Manuel Valls concernant le travail. Nul doute que le revenu universel, promis par Benoît Hamon devrait une nouvelle fois être au centre du débat.



Les candidats parleront ensuite d'écologie, l'une des priorités de Benoît Hamon. La soirée se terminera par des questions sur le terrorisme et la sécurité, des thèmes chers à Manuel Valls. L'international sera également abordé en toute fin de débat.

Chaque finaliste aura sa "carte blanche"

Concernant le temps de parole, chaque candidat aura entre 1 minute et 1 minute 30 pour présenter son projet en introduction du débat. Selon LCI, c'est Benoît Hamon qui a gagné le tirage au sort et donc qui prendra la parole en premier. Les deux candidats auront ensuite deux minutes pour répondre à chaque question posée. L'exercice de la "carte blanche" a été reconduit pour ce débat. Benoît Hamon et Manuel Valls auront 1 minute 30 pour parler d'une mesure spécifique de leur programme. Benoît Hamon a, là encore, remporté le tirage au sort. Ce sera donc à Manuel Valls de conclure le débat.