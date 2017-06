publié le 24/06/2017 à 18:45

L'image pourrait bien faire le tour du monde. Pour défendre la candidature de Paris aux Jeux olympiques de 2024, Emmanuel Macron n'a pas hésité à tomber la veste pour échanger quelques balles de tennis sur un court improvisé établi au milieu du pont Alexandre III ce samedi 24 juin. Le président de la République s'est également essayé au tennis en fauteuil roulant et à la boxe.



Le 8e président de la Ve République n'a pas boudé son plaisir, étant passionné par la balle jaune depuis sa petite enfance. Il était classé quand il était jeune, il ne s'est donc pas vraiment fait prier pour saisir la raquette.

"On a tous la sensation que c'est un président impressionnant, qui donne la sensation de savoir tout faire. (...) Il est très accessible et donne un sentiment de proximité et c'est ça qui plaît", s'enthousiasme Fanny sur notre antenne, venue découvrir les installations sans savoir que le président allait "taper dans la balle". Et de poursuivre : "Il s'est installé dans un fauteuil roulant avec un autre joueur handi tennis. C'est une image très forte parce qu'il donne l'impression de vouloir s'impliquer".

Le président a poursuivi sa visite en direction de la piste d'athlétisme flottante avec la maire de Paris Anne Hidalgo. Si Emmanuel Macron rechigne à chausser des baskets pour courir le 100 mètres, une chose est sûre : il a déjà mouillé le maillot pour la candidature de Paris, à la lutte avec Los Angeles (Californie), pour accueillir les Jeux Olympiques en 2024. La fin du suspense est annoncée pour le 13 septembre.



Quelque 320.000 spectateurs avaient assisté la veille à la Journée mondiale de l'Olympisme organisée, le long de la Seine, avec un duo Estanguet-Hidalgo dans un canoë et un 100 mètres d'athlétisme sur l'eau remporté par le judoka Teddy Riner. Au total, 33 disciplines olympiques étaient représentées, avec aux Invalides et la Tour Eiffel en fond de décor, les sports de plein air (rugby, baseball, tir à l'arc). Et au niveau du Pont Alexandre III, un plongeoir a été inauguré par le perchiste Renaud Lavillenie.