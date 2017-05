Anne Hidalgo sur RTL : "'Dès Demain' n'a pas vocation" à recomposer le PS

publié le 11/05/2017 à 08:22

Non, le nouveau mouvement créé par Anne Hidalgo, Martine Aubry et Christiane Taubira, baptisé "Dès Demain", n'a pas vocation à panser les plaies du PS. "C'est un mouvement qui est citoyen", insiste la maire de Paris ce jeudi 11 mai au micro de RTL. "C'est un mouvement très large, qui n'est pas un parti politique, qui n'a pas vocation à jouer dans les recompositions du PS ou des autres formations. Il y a aujourd'hui un besoin, exprimé depuis longtemps (...) à créer une plateforme, un réseau, un mouvement qui permette de reprendre toutes les initiatives, les solutions qui sont aujourd'hui trouvées en France dans tous les domaines", justifie Anne Hidalgo.



Outre ces trois figures de la gauche, toutes trois fervents soutiens de Benoît Hamon durant la présidentielle, ralliées par défaut à Emmanuel Macron au second tour, le mouvement "Dès Demain" compte quelque 200 personnalités de la société civile. "Il y a beaucoup de responsables associatifs, je pense à beaucoup de personnalités qui viennent du monde de la solidarité - Patrick Doutreligne, Bruno Morel, Éric Pliez -. Des personnalités du monde de l'écologie, je pense à Yann Arthus-Bertrand, des intellectuels, des artistes, beaucoup de gens comme Nicolas Hazard qui viennent de l'entrepreneuriat social et solidaire", détaille l'édile.