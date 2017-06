Les Jeux Olympiques à Paris : une bonne idée ?

publié le 18/06/2017 à 12:32



Patrice entame les festivités en abordant l'épineux surjet de la rentabilité des Jeux Olympiques pour une ville. Et spécialement la ville de Paris, candidate face à Los Angeles pour les JO de 2024.

A 70 ans, Ronan s'amuse toujours sur les auto-tamponneuses ! Sa question est simple : ces machines amusantes, sont elles responsable de la mauvaise conduite des jeunes ?

Enfin Simon se demande si le fait de ne pas boire d'alcool est une tare sociale. Lui même n'en a jamais eu dans sa bouche de toute sa vie. D'ailleurs Philippe Bouvard confie que lui non plus n'a jamais été portée sur la bouteille...sauf une ! Découvrez la en écoutant le podcast !

Les "Infidélités et crises conjugales" vues par Marie-Aude Binet

Marie-Aude Binet, conseillère familiale, conjugale et sexologue publie chez Odile Jacob "Infidélités et crises conjugales : Comprendre et sortir de la crise".

Un logo de la campagne en faveur de Paris2024 Crédits : AFP / Franck Fife | Date : 15/05/2017 4 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Un logo de la campagne en faveur de Paris2024 Crédits : AFP / Franck Fife | Date : Date : En moyenne, un Français consomme 12 litres d'alcool pur par an ! Date : Emma et Fabien, couple de "Scènes de ménage" sur M6 Crédits : M6 | Date : 1 / 1 < > +

Le week-end de 11h30 à 12h30, Philippe Bouvard innove encore avec son édito interactif : Allo Bouvard, les auditeurs proposent un sujet et Philippe Bouvard s'occupe du reste avec sa culture et son expérience.