Un groupe La République En Marche serait en préparation au Sénat

publié le 15/06/2017 à 13:54

Le "raz-de-marée" opéré par l'alliance MoDem-La République En Marche au premier tour des élections législatives fait espérer au gouvernement une large majorité à l'Assemblée nationale. Selon toutes les prévisions, la majorité présidentielle obtiendrait plus de 400 sièges sur les 577 que compte le Palais Bourbon. Mais ce ne sera bientôt plus la seule chambre du Parlement à avoir des représentants REM.



En effet, selon franceinfo, une trentaine de parlementaires s'apprête à constituer un groupe La République En Marche au Sénat. L’initiative proviendrait de l'ancien ministre socialiste François Patriat, devenu l'un des soutiens d'Emmanuel Macron pendant la présidentielle. Pour composer ce nouveau groupe, il pourrait compter sur des socialistes, mais également sur une poignée de centristes. "Le groupe est en préparation, mais c'est un peu le bordel", a confié une source sénatoriale à la radio. "Il faut aller chercher les mecs un par un et certains, qui craignent pour leur réélection, attendent de voir ce qu'il va se passer".

Selon un sénateur socialistes, 17 à 18 de ses collègues du PS pourraient franchir le pas. Leur chef de file Didier Guillaume a ainsi confié que l'information circulait bel et bien dans les couloirs du Palais du Luxembourg. "Ils disent qu'ils veulent voter tous les textes. Moi je leur réponds que le rôle d'un parlementaire, c'est peut-être de tout voter, mais c'est surtout de tout amender". Les membres du PRG auraient en revanche été priés par Jacques Mézard, ministre de l'Agriculture provenant du Parti radical de gauche de rester dans leur groupe afin de préserver leur indépendance. Quant aux centristes de l'UDI, leur participation n'est pas encore certaine. "On aura un débat la semaine prochaine, une bonne partie des sénateurs veulent entrer dans la majorité présidentielle, mais à ma connaissance, personne ne souhaite entrer dans un groupe 'En marche !'", explique le sénateur Michel Mercier à nos confrères.



Alors ce nouveau groupe va-t-il vraiment voir le jour ? On devrait en savoir plus après le second tour des élections législatives, lorsque les sénateurs concernés par l'initiative prendront la parole. "Tout va bouger après les législatives, car il y a des Républicains macronisables", assure d'ailleurs une source au Sénat.