publié le 08/06/2017 à 22:48

À trois jours du premier tour des élections législatives, les sondages donnent une large victoire à La République En Marche. "À titre personnel je n'ai jamais douté", confie François Patriat, sénateur de la Côte-d'Or, l'un des premiers à avoir cru en Emmanuel Macron et à avoir quitté le Parti socialiste pour le suivre. "Depuis le mois de janvier, je dis que s'il est élu, il aura une majorité. À la fois parce que c'est dans la logique de la Ve République et à la fois parce qu'une fois élu, les Français vont le découvrir", précise-t-il.



Toutefois, François Patriat reste prudent quant au nombre de députés LREM qui siégeront à l'Assemblée nationale. "Les chiffres un peu dithyrambiques que je lis : 350/400... Moi je reste raisonnable et je dis la majorité absolue, entre 280 et 300. C'est ce qu'il faut au Président aujourd'hui", explique-t-il.

Le sénateur espère qu'un rassemblement le plus vaste possible, de droite et de gauche, se fera autour d'Emmanuel Macron. "Ça ne donnera pas les pleins-pouvoirs à Emmanuel Macron mais ça lui donnera les moyens d'assurer les transformations et les réformes de ce pays, à un moment où ça va bouger, où ça va être turbulent et on voit bien qu'à ce moment-là il faudra que l'Assemblée tienne".