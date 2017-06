publié le 13/06/2017 à 08:48

Des "bizuts". Même s'il reconnaît la vague La République En Marche qui risque de se confirmer avec le deuxième tour des élections législatives, Jean-Luc Mélenchon ne craint pas "les 400 députés d'Emmanuel Macron". À l'antenne de RTL, il ajoute : "C'est le contraire, je me pourlèche. Je connais la vie parlementaire. 400 bizuts qui arrivent dont la plupart d'entre eux sont des CSP+ qui sont habitués à la vie triomphante et glorieuse n'ont aucune espèce d'idée du monacat qu'est la vie de député. Ils vont avoir des serfiles qui vont leur donner des ordres pour voter en cadence les textes. J'attends de voir tout ça".



Le candidat dans la 4ème circonscription de Marseille face à Corinne Versini (La République En Marche) affirme n'avoir "peur de rien". Ces futurs députés "ne seront pas godillots parce que ce n'est pas leur tradition intellectuelle. Chaque fois qu'il y aura un débat, vous allez avoir des surprises. Nous mêmes nous les avons eu dans les débats. Sur France 3, nous découvrions des candidats qui nous disaient : 'Ah bon vous croyez que c'est ça qu'il y a dans le texte de M. Macron ?'".

L'ancien candidat à l'élection présidentielle assure qu'ils n'ont pas "de sensibilité sociale. Les trois quart des candidats La République En Marche sont des gens qui dans la vie donnent des ordres et n'en reçoivent pas. Ils ne comprennent rien à la sensibilité populaire et au Code du travail. J'attends que les gens réagissent et nous donnent les moyens de nous y opposer". Jean-Luc Mélenchon reconnaît que "plus personne ne peut gagner contre eux aujourd'hui. J'ai démarré la campagne persuadé que la fin y était. La preuve avec cette abstention massive. Je pensais que l'on pouvait capitaliser le fait qu'il n'y avait pas d'adhésion pour Emmanuel Macron. Ça n'a pas été possible, ils vont gagner c'est certain. La seule question qui se pose c'est de savoir s'il va y avoir une opposition assez forte".