publié le 15/06/2017 à 10:45

Si la tendance se confirme, un raz-de-marée devrait s'abattre sur l'Assemblée nationale dimanche 18 juin. Selon les estimations de Kantar Sofres-OnePoint pour RTL, entre 400 et 440 députés sur les 577 devraient se revendiquer de la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron dans le futur hémicycle. Si cette écrasante victoire s'annonce historique, cette Assemblée risque d'être dans le même temps la moins bien élue depuis la création de la Ve République.



À trois jours du second tour, les Français semblent espérer un rééquilibrage à la marge des forces en présence. Selon un sondage Elabe pour BFMTV, 61% des sondés souhaitent que "le second tour rectifie le premier tour en apportant une majorité de députés favorables à Emmanuel Macron moins importante qu'attendue". À l'inverse, ils sont 37% à vouloir que le scrutin du 18 juin "confirme" la dynamique de La République En Marche. Parmi les plus enclins à cette rectification, on retrouve sans surprise les partisans de Marine Le Pen (81%), Benoît Hamon (75%), Jean-Luc Mélenchon et François Fillon (74%) mais aussi les abstentionnistes (58%).

D'après ce sondage, il apparaît qu'une courte majorité de Français est mécontente du résultat du premier tour (22% d'entre eux se disent "très mécontents"). Les personnes âgées (56%) et les catégories populaires (57%) sont les plus nombreuses à s'inquiéter de cette majorité forte. A contrario, les cadres et les jeunes (18-24 ans) se satisfont du rapport de force qui s'annonce. Le dépassement du seuil de 400 députés La République En Marche inquiète 53% des Français. 27% des sondés, en revanche, sont optimistes devant ce scénario.