publié le 23/02/2017 à 16:47

Ce n'est pas un "ralliement" mais une alliance qui a été scellée entre François Bayrou et Emmanuel Macron. Après avoir entretenu le mystère, le président du MoDem a levé le voile sur ses ambitions présidentielles. Déjà embarqué à trois reprises dans la course à l'Élysée, le maire de Pau a cette fois décidé de ne pas y aller, au profit d'Emmanuel Macron. Une alliance conditionnée à plusieurs éléments : la garantie du pluralisme des candidats aux élections législatives mais aussi la rédaction et la promulgation d'une loi de moralisation de la vie politique.



Dans les deux camps, on se réjouit de cette alliance. Mais on ne l'interprète pas forcément de la même manière. Le délégué national d'"En Marche !", Sacha Houlié considère pour RTL.fr que l'accord passé est avant tout "fort en symbolique". Pour Philippine Laniesse, conseillère régionale MoDem d'Île-de-France, il s'agit d'un acte beaucoup plus "concret" que symbolique. "Il y a un apport programmatique palpable. (...) Même si le grand rassemblement est un très beau symbole", estime-t-elle pour RTL.fr. Les opinions divergent encore davantage quant au report de voix. François Bayrou était jusque-là crédité de peu d'intentions de votes, oscillant entre 5 et 6% dans les derniers sondages.

Le rassemblement des progressistes contre les conservateurs

D'après Sacha Houlié, le report des voix - qui n'est pas arithmétique - de François Bayrou sur Emmanuel Macron risque d'être assez faible. "Si on se bornait aux simples calculs électoraux, c'est assez résiduel", confie-t-il à RTL.fr. Ce que réfute la conseillère régionale : "Les sondages ont été effectués alors que François Bayrou n'était pas candidat, je suis assez réservée", estime la centriste, qui juge que le choix de François Bayrou "donne une nouvelle dynamique, une nouvelle intensité" à la candidature de l'ancien ministre de l'Économie. Ce dernier s'est retrouvé englué dans plusieurs polémiques après des propos tenus sur la colonisation et le mariage homosexuel.

Les deux partisans tombent d'accord sur la recomposition du paysage politique. Pour Philippine Laniesse, cette alliance "peut révolutionner les choses. Il y a une recomposition flagrante qui donne un sens beaucoup plus fort qu'aujourd'hui, où il y a des clivages absurdes." De son côté, Sacha Houlié considère qu'il s'agit d'un "tournant", d'une "offre responsable [de la part de François Bayrou] qui oeuvre au rassemblement des progressistes face aux conservateurs."

Une consolidation du projet d'Emmanuel Macron grâce à François Bayrou ?

Le politologue Olivier Rouquan voit cette alliance d'un bon œil pour Emmanuel Macron. Selon lui, elle va "donner un peu plus d'épaisseur au centrisme qu'Emmanuel Macron souhaite incarner." Contacté par RTL.fr, il s'interroge également sur un possible report des voix de l'électorat d'Alain Juppé, qui aurait pu se porter sur François Bayrou s'il avait été candidat à la présidence de la République. Le politologue estime que le maire de Pau va "muscler" la dimension sociale de l'ancien banquier. Un point qu'il a du mal à assumer. Et que "l'autorité morale, le charisme au plan national" de François Bayrou pourront donner à Emmanuel Macron davantage de fermeté et de crédibilité quant aux engagements pris, quels qu'ils soient.