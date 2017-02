Alliance avec Macron : Bayrou veut enrayer les conflits d'intérêts

publié le 23/02/2017 à 08:13

S'agit-il d'un tournant dans la campagne ? Au sens de François Bayrou, son alliance avec Emmanuel Macron est un "moment important". Une décision qu'il a prise au vu "des offres politiques tellement désordonnées que les Français n'y retrouvaient pas ce qu'ils attendaient". Ce qui a incité le président du MoDem, qui a déjà été candidat à trois reprises à l'Élysée, à faire "un geste suffisamment fort pour que cette élection ne ressemble pas au jeu de dupe qu'elle allait devenir."



Mais "l'alliance", qui n'est pas un "ralliement" inconditionné, a un prix : François Bayrou exige la rédaction et le vote d'une loi de moralisation de la vie politique, pour enrayer les conflits d'intérêts principalement. Citant l'exemple de José Manuel Barroso, l'ancien président de la Commission européenne embauché à l'automne 2016 par la banque américaine Goldman Sachs, François Bayrou craint "le risque de voir des grands intérêts industriels et financiers prendre le contrôle - ou essayer de prendre le contrôle - ou jouer un rôle surestimé ou surdéterminé dans les choix politiques du pays". "C'est un risque très important", a-t-il rajouté.

Un risque de conflits d'intérêts "conjuré", selon François Bayrou

Mais au sens du maire de Pau, ce risque est désormais "conjuré", grâce à son exigence de loi de moralisation de la vie politique. Une loi "de rigueur dont le premier objet sera d'interdire et sanctionner les conflits d'intérêts", "par exemple le fait que de très grandes entreprises ne puissent pas se payer ou appointer des responsables politiques pour rédiger les lois pour aller dans leur sens."



François Bayrou exhorte indirectement Emmanuel Macron à remettre de l'ordre dans la chose publique. "La vie politique doit se jouer au vu et au su des citoyens [...] et non pas se jouer derrière le rideau avec de puissantes interventions dont le citoyen ne connaît rien", citant les lobbies, qui font "que le jeu politique est un jeu de dupes".