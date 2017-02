publié le 23/02/2017 à 08:33

François Bayrou rejoint donc Emmanuel Macron. Le président du MoDem a proposé mercredi 22 février une "alliance" au leader du mouvement "En Marche !", qui l'a immédiatement acceptée. Une surprise ? C'est vrai qu'on imaginait que François Bayrou allait faire un quatrième tour de piste. Le tour de trop, d'ailleurs. Mais il nous avait tellement dit que c'était "le combat de toute une vie". Tout chez lui transpirait de cette envie d'en découdre une dernière fois. Il n'a jamais cessé de rêver à cette bataille. Il était "accro" au scrutin présidentiel.



Mais bon, il a bien fallu qu'il se rende à l'évidence. Bayrou, personne ne l'attendait vraiment. Il était un peu seul. Dans les sondages, c'était morne plaine. Une partie de ses troupes avait déjà filé chez Emmanuel Macron. Malgré toutes les critiques qu'il a pu faire à un moment, il savait que sur le fond c'était avec Macron qu'il pouvait le mieux s'entendre. Sans compter que dans cette proposition d'alliance, François Bayrou a sans doute imaginé la possibilité de se renforcer à l'Assemblée nationale.

Bayrou préfère être un faiseur de roi

François Bayrou, il fait de la politique. Il a fait une analyse politique du contexte, et il a bien vu qu'il n'avait pas d'espace. Et puis être candidat, c'était tout ce que le camp Fillon attendait. Une candidature Bayrou, c'était des points en moins pour Emmanuel Macron. Et il n'avait pas envie de leur faire ce plaisir.

Alors plutôt que d'essayer d'être roi, en n'ayant aucune chance de le devenir, il préfère être un faiseur de roi. Cela lui permet de sortir par le haut, alors qu'il était dans une impasse. C'est ça aussi la politique.



Cette attelage inattendu peut-il fonctionner ? François bayrou peut-il permettre à Emmanuel Macron de faire la différence ? Ça, on verra. Il y a tellement de surprises dans cette campagne, on va rester prudent. Mais c'est une alliance qui, bien sûr, est assez complémentaire. On a entendu quelqu'un dire c'est "l'alliance du tracteur et du Uber", de manière un peu moqueuse. Mais il y a de ça. C'est l'alliance du Bayrou des champs avec le Macron des villes, l'homme du terroir avec le geek (on ne dit plus branché !).

Des égos doivent s'entendre

François Bayrou reste une personnalité politique importante dans le paysage, même s'il a parfois désorienté ses partisans. Mais c'est un homme expérimenté (on ne dit pas ça seulement parce qu'il l'a déjà a fait trois présidentielles). Il a une image plutôt classique, c'est un conservateur. Emmanuel Macron, lui, n'a pas de crédit, mais il incarne le renouveau et la jeunesse.

Alors attention, ça ne veut pas dire qu'Emmanuel Macron est déjà élu ni même qu'il est déjà au second tour. Il va aussi falloir que ces deux gros égos s'entendent. Mais Emmanuel Macron avait besoin d'un soutien de poids alors que sa campagne battait un peu de l'aile. Ce n'est pas un tournant, mais c'est évidemment une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron.